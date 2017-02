Kunstförderung: Rosemarie Ketterer mit 94 Jahren gestorben

1982 hatte Roman Norbert Ketterer die Gründung der Ernst Ludwig Kirchner Stiftung initiiert. 2011, neun Jahre nach Ketterers Tod, hat die von Rosemarie Ketterer gegründete und nach ihr benannte Stiftung dem Kirchner Museum Bilder von Künstlern wie Ludwig Kirchner, Erich Heckel oder Emil Nolde geschenkt.

Die Nachfahren des Ehepaars Ketterer führen die von ihrem Vater geprägte Kunstförderungsarbeit seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen und Institutionen weiter, beispielsweise in Form der Galerien Henze & Ketterer in Wichtrach und in Riehen. Rosemarie und Roman Norbert Ketterer waren Ehrenbürger von Davos.