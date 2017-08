Kunsthalle St. Gallen: Jugend im Selfie-Zeitalter

Die genaue Beobachtung der sie umgebenden Menschen steht immer am Anfang der künstlerischen Zusammenarbeit von Rico Scagliola (32) und Michael Meier (35). Die Ausstellung der beiden in Zürich arbeitenden Künstler wird am Freitagabend in der Kunsthalle St. Gallen eröffnet.

Für die erste gemeinsame Einzelausstellung mit dem Titel "Together" haben die beiden Künstler an der letzten Herbstmesse in Basel Jugendliche auf der "Tagada"-Bahn in Zeitlupe gefilmt. Der Film zeige das unersättliche Bedürfnis nach Bestätigung und Selbstinszenierung, welches Jugendliche von heute umtreibe, heisst es im Begleittext zur Ausstellung.

Ergänzt wird die audiovisuelle Arbeit mit Texten aus zufällig aufgeschnappten Gesprächsfragmenten. Diese auf der Strasse aufgeschnappten Aussagen, Erzählungen von Freunden und Monologe von YouTube-Videos widerspiegeln laut den Künstlern sowohl banale Alltagserlebnisse wie persönliche Geständnisse.

Zeitgenössisches Sittengemälde

Zudem sind Fotos aus der neusten Serie "years later" zu sehen. Das Künstlerduo fotografierte während der letzten drei Jahre Menschen jeglichen Milieus und Alters sowie unterschiedlicher Herkunft unbemerkt im öffentlichen urbanen Raum. Mit den Mitteln der "street photography" haben die Fotografen eine Art zeitgenössische Sittengemälde geschaffen, schreibt die Kunsthalle.

Ob in Zürich, Paris, New York oder Kairo: Die Strassen, Plätze und Einkaufszentren der Städte würden immer gleicher, sagen die Künstler. Die urbanen Zentren - auf architektonische Transparenz angelegt und für die kommerzielle Nutzung optimiert - ähnelten sich so stark, dass auf den Fotografien nicht erkennbar sei, wo sie entstanden seien.

Untergang im Mainstream

Die Fotografien sollen dokumentieren, wie sich die Menschen in diesem Mainstream verhalten. Der Blick der Künstler sei immer auf die Menschen gerichtet und deren Versuch, sich gegen den Mainstream als originäres Selbst zu beweisen - ein Anspruch, an dem sie aber scheitern, weil sie sich letztlich doch in ihm bewegen. Parallel zur Ausstellung erscheint eine publikation mit Abbildungen der Serie "years later".