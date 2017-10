Kunstmäzen lockt Berner Kunstmuseum mit Millionenversprechen

Wyss versprach dem Berner Kunstmuseum schon vor über zehn Jahren einen solchen Betrag. Doch verzichteten die Verantwortlichen 2007 zum Ärger des Mäzens auf das von Wyss favorisierte Projekt, obwohl es einen Architekturwettbewerb gewonnen hatte. Dies wegen Einwänden der Denkmalpflege.

2009 scheiterte das Alternativprojekt an den Kosten und vor Kurzem ein weiteres an rechtlichen Streitigkeiten.

Wyss will nun wieder Bewegung in die Sache bringen, wie aus einem Schreiben hervorgeht, das er kürzlich an die "Berner Zeitung" richtete. Diese berichtete am Freitag vom neuen Angebot von Wyss. Wyss findet, Bern habe einen "Scherbenhaufen" und hätte vom seinerzeit versenkten Projekt nur profitieren können.

Eine Kombination von Alt- und Neubauten sei heute gang und gäbe, so der gebürtige Berner. Der Nachrichtenagentur sda liegt das Schreiben des Gründers und ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten des Medizinaltechnikkonzerns Synthes vor.

Das Kunstmuseum Bern will nun "so schnell wie möglich mit Herrn Wyss das Gespräch suchen". Das sagt die Direktorin des Kunstmuseums Bern-Zentrum Paul Klee, Nina Zimmer, auf Anfrage. Sie habe den Artikel mit grosser Freude gelesen und sehe im Engagement von Hansjörg Wyss "eine Riesenchance für Bern".