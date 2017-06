Kunstmuseum Basel zeigt Kostbarkeiten: Zeichnungen von Cézanne

Mit 154 Blättern besitzt das Kupferstichkabinett des Kunstmuseums Basel die weltweit umfangreichste und bedeutendste Zeichnungssammlung von Paul Cézanne (1839-1906). Die Ausstellung "Der verborgene Cézanne. Vom Skizzenbuch zur Leinwand" zeigt nun insgesamt 200 Werke - ausser Zeichnungen auch Aquarelle und einige Gemälde.

Die eigenen Bestände wurden dabei mit über 50 Leihgaben aus Europa und Übersee ergänzt, wie Anita Haldemann, Kuratorin und Leiterin des Kupferstichkabinetts, sagte. In neun Räumen beleuchtet sie Themen wie Porträts, Stillleben, Landschaften, den Harlekin, das Kopieren grosser Meister im Louvre oder das berühmte Motiv der "Badenden".

Intime Einblicke dank Skizzenbüchern

Zu den Höhepunkten zählen indes die Skizzenbücher, die neue Einblicke ins Schaffen des französischen Künstlers eröffnen. Denn die Skizzenbücher waren nicht fürs Publikum gedacht, zeigen ein zwangloses Suchen und Experimentieren und erlauben laut dem Kunstmuseum "einen Blick über die Schulter des Künstlers".

Intakt erhalten sind nur sechs Skizzenbücher von Cézanne. Eines davon, das 1951 in die Sammlung des Art Institute of Chicago gelangte, ist nun in der Basler Ausstellung zu sehen.

Anders verhält es sich mit den sogenannten "Basler Skizzenbüchern". 111 Blätter aus dem Bestand des Kupferstichkabinetts an Zeichnungen von Cézanne stammen aus Skizzenbüchern, die aber vom Handel für den Verkauf aufgelöst wurden. Eines wurde nun von Restauratorinnen und Kunsthistorikerinnen, unter Beizug anderer Sammlungen, rekonstruiert.

Die Schau zeigt überdies auch, welche Möglichkeiten der Neubau des Basler Kunstmuseums eröffnet. Denn die Zeichnungen von Cézanne waren bisher wegen ihrer Empfindlichkeit nur selten ausgestellt worden. Die Lichttechnik in den neuen Räumen erlaubt nun die Präsentation von Zeichnungen neben Gemälden und Aquarellen. Und zudem hat das Kunstmuseum mehr Platz.

Die Ausstellung dauert von Samstag bis zum 24. September. Erschienen ist ein Katalog.

www.kunstmuseumbasel.ch