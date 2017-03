Kunstmuseum St. Gallen verblüfft mit Gehr, Arp und Matisse

Ferdinand Gehr (1896-1996), der in Altstätten lebte, wurde durch seine sakralen Bilder. Der 1896 geborene St. Galler hat im Lauf seines langen Lebens zahlreiche Kirchen und Kapellen mit Altar- und Wandgemälden und Fenstern geschmückt. Bei streng gläubigen Christen eckte er anfangs mit seinen eigenwilligen Darstellungen von Engeln und Dämonen in den biblischen Figuren an.

Mit der Ausstellung "Arp Gehr Matisse" stellt das Kunstmuseum St. Gallen das Schaffen des aussergewöhnlichsten Schweizer Künstlers des 20. Jahrhunderts in Beziehung zu zwei zentralen Künstlern der Klassischen Moderne. "Die formalen und inhaltlichen Parallelen sind verblüffend und eröffnen einen neuen Blick auf die Bildfindungen und koloristischen Mittel von Ferdinand Gehr", sagte Roland Wäspe, Kurator und Direktor des Kunstmuseums St. Gallen, bei einem Medienrundgang am Freitag.

Die Ausstellung umfasst 165 Bilder, Drucke, Skulpturen und Fotografien, auf denen die drei Künstler zu sehen sind. Der Nachlass von Gehr befindet sich zum grössten Teil in St. Gallen. Die Werke von Arp und Matisse wurden von verschiedenen Museen und privaten Sammlern zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung im ersten Stock des Kunstmuseums St. Gallen dauert bis zum 27. August.

Gehrs Tochter erinnert sich

Von der ersten Begegnung mit Arp, der vor den Nationalsozialisten in die Schweiz geflüchtet war, erzählte Gehrs Tochter Franziska. Es war Anfang der 50-er Jahre als Gehrs Holzschnitt "Geranien" die Aufmerksamkeit von Arp erregte. "Die Wirtin rief bei uns zu Hause an und sagte, die Gäste wollten Altstätten erst wieder verlassen, wenn sie den Künstler persönlich kennengelernt hätten", sagte Franziska Gehr. Der Besuch von Arp legte den Grundstein für eine lange Freundschaft.

Dass Arps abstrakte Kunst Gehr inspirierte, zeigen einige Bilder und ein Büchlein von Arp, die aus Gehrs Nachlass stammen. "Die Werke lagen offenbar griffbereit im Atelier des St. Galler Künstlers, denn sie haben sogar Farbspritzer abbekommen", sagte Wäspe.

Schön dargestellt ist die Verbindung zwischen Arp und Gehr im Oberlichtsaal, dem grössten Ausstellungsraum. In der Mitte sind auf einem langen Sockel Skulpturen von Arp zu sehen. An einer Wand hängen Landschaftsbilder von Gehr als Abbildung einer äusseren Wirklichkeit. An der gegenüberliegenden Wand sind es Körper und Figuren, mit denen Gehr seine innere Wirklichkeit darstellte. Allen Arbeiten gemeinsam sei die morphologische Ähnlichkeit, sagte der Kurator.

Meister der Farben

Der grösste Einfluss von Matisse auf Gehr ist laut der Ausstellung in der Freiheit des künstlerischen Umgangs mit Form und Farbe zu sehen. Beeindruckend sei der strahlende Kolorit in den Werken der beiden Künstler, sagte Wäspe: "Gehr war einer der besten Koloristen, welche die Schweiz je hervorgebracht hat."

Der Einfluss der beiden Zeitgenossen auf Ferdinand Gehr wird nicht nur durch die ausgestellten Arbeiten, sondern auch durch Zitate untermauert. "Matisse strahlt noch immer in meine Tage hinein", wird Gehr zitiert. Über seinen Freund sagte er: "Arp ist eigentlich immer neben mir gewesen. Er hat mir geholfen, dass ich zu meinem eigenen Stil kam."

www.kunstmuseumsg.ch