Kunstmuseum Thurgau zeigt Zeichnungen von Adolf Dietrich

Besucher von Dietrichs Malstube in Berlingen TG hätten damals die Zeichnungen und Skizzenbücher bewundert und es als Auszeichnung empfunden, wenn ihnen Einblick in die kleinen Meisterwerke gewährt worden sei, teilte das Kunstmuseum Thurgau am Donnerstag mit.

Die Arbeiten auf Papier dienten dem Künstler als Vorlage für die Bildproduktion. Auf den kleinen Blättern der unscheinbaren Skizzenbücher sei alles, was Dietrichs Bilder ausmache, schon enthalten gewesen, heisst es weiter. Die Umsetzung der Miniaturen mit dem Pinsel "wurde danach nur noch eine handwerkliche, mechanische Fertigstellung dessen, was in der Zeichnung bereits umfassend vorbestimmt wurde".

Die Ausstellung "Adolf Dietrich - Mondschein über dem See" erschliesst das Werk des Thurgauer Künstlers auf eine neue Art, weil erstmals von dessen Zeichnungen ausgegangen wird.

Die Ausstellung beginnt am 27. August und dauert bis zum 17. Dezember 2017.