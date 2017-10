Landesmuseum Zürich präsentiert Schweizer Grafiker

In Sachen Gestaltung und Typografie geniesse die Schweiz einen hervorragenden Ruf, schreibt das Landesmuseum am Mittwoch. Viele der kreativen Gestalter seien nicht nur gut, sondern auch vielseitig. Sie pendelten zwischen Kunst und Auftragsarbeiten hin und her, wechselten Stile und Formate und erfänden sich immer wieder neu.

Ein gutes Beispiel für die Flexibilität der Grafiker sei Celestino Piatti. Er gestaltete nicht nur Briefmarken und Plakate, sondern prägte mit seinen Buchcover das Erscheinungsbild des Deutschen Taschenbuchverlags über Jahrzehnte.

Paul Brühwiler machte sich nicht nur einen Namen mit seinen Plakaten für das Zürcher Filmpodium, sondern war auch in den USA tätig und entwarf dort Plattencover für die Beach Boys und für Janis Joplin.

Hans Tomamichel schuf Mitte des letzten Jahrhunderts mit dem Knorrli "eine sympathische Werbefigur, die noch im 21. Jahrhundert einen festen Platz in der kollektiven Erinnerung von Herr und Frau Schweizer hat", wie das Landesmuseum schreibt.