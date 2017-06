Letzter Monat der Sonderausstellung zum antiken Jemen im Antikenmuseum Basel

Die Sonderausstellung im Antikenmuseum Basel geht einerseits dem Mythos um die Königin von Saba nach. Sie zeigt aber auch, welch realen Hintergrund der mythische Reichtum von Südarabien hat. Die antiken Südaraber spielten eine wichtige Rolle im internationalen Fernhandel zwischen Ostafrika, Indien und dem Mittelmeerraum. Die rund 90 Exponate in der Ausstellung stammen aus namhaften Museen, wie dem British Museum in London, dem Ashmolean Museum in Oxford, dem Kunsthistorischen Museum in Wien und dem Louvre in Paris.

Die Ausstellung ist für interessierte Besucher noch bis 2. Juli geöffnet. Bitte beachten Sie die besonders attraktiven Öffnungszeiten am Donnerstag- und Freitagabend bis 22 Uhr, mit freiem Eintritt ab 19 Uhr.

Führungen in Deutsch: jeweils Donnerstag um 18 Uhr und Sonntag um 11.15 Uhr. Eine letzte Führung in Französisch findet am 16. Juni und in Englisch am 23. Juni, jeweils um 18 Uhr, statt.