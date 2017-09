Marc Chagall: Schagalow und die Luftmenschen im Kunstmuseum

Das Kunstmuseum besitzt bedeutende Werke von ihm, bereits 1933 war er in der Kunsthalle zu Gast, seine Enkel lebten zeriweise in Basel und doch gibt es erst jetzt eine Ausstellung zu dem revolutionären Maler Marc Chagall. Das Kunstmuseum zeigt Werke aus den Jahren 1911 bis 1919, eine turbulente, aber prägende Zeit für den Künstler.

Ausstellungsansicht. Bild: kmb / Julian Salinas

Sein Name war Schagalow, Moische Chazkelewitsch Schagalow. Erst bei seinem Aufenthalt in Paris nahm der russische Maler den Namen Marc Chagall an.

Später behauptete er zwar, er hätte Russland verlassen, weil es dort keine Farbe zu kaufen gab (sondern nur so braunes und graues Zeug). Wahrscheinlich war es aber für einen Juden in Russland zu dieser Zeit einfach kaum auszuhalten, denn nach den Pogromwellen 1903 bis 1905 gab es für einen jüdischen Künstler wie ihn bestenfalls ein paar Jahre Arbeitslager zu gewinnen und er ging, dank einem Stipendium, nach Paris.

Marc Chagall, um 1910/1911. Bild © Archives Marc et Ida Chagall

Ein paar Kulturschocks für den Künstler

Chagall fand zuerst wenig Gefallen an der französischen Kunsthauptstadt, er hatte fürchterliches Heimweh und wollte wieder zurück. Ihm fehlte aber das Geld, um abzureisen, also blieb er in der Stadt, von der er später sagen wird: «Ich wurde in Paris als Marc Chagall wiedergeboren.» In Paris ist er ein Exot und er findet immer mehr Gefallen an seinem lebendigen Umfeld in der Künstlersiedling «La Ruche», also «der Bienenkorb». Man muss wissen, damals waren alle, aber auch wirklich alle, die mit Kunst etwas am Hut hatten und heute in den Museen herumgereicht werden, in Paris. Doch Kunstmuseum-Direktor Helfenstein betont in seiner Ansprache, dass Chagall in der kurzen Zeit, welche die Ausstellung umfasst, «mindestens drei Kulturschocks erlebte». Einer davon war der Umzug nach Paris.

Marc Chagall: Der Jude in Schwarz-Weiss, 1914. Bild ©Stiftung Im Obersteg, Depositum im Kunstmuseum Basel 2004 / ProLitteris, Zürich

Luftmenschen unter sich

Der Maler aus Witebsk kümmerte sich wenig um die besonders in Russland wütende Mode, sich irgendwelche -ismen zu seinen Bildern zu erdenken und beteiligte sich auch nicht am verbreiteten Hobby des Manifestschreibens. Er wollte einfach malen: «Ich verstehe es allgemein nicht, über Kunst zu sprechen. Die Kunst, die darin besteht, über Kunst zu sprechen, ist eine Kunst, die nicht die unsere ist.»

Und er war ein «Luftmensch». Was der Begriff bezeichnen soll, ist erstmal nicht ganz klar. So nannte man zum Beispiel Menschen, die faul waren, die nichts zustande brachten oder Tagträumer, was man von Chagall nicht gerade sagen kann. Luftmenschen waren aber auch jene, die morgens aufwachten und nicht wussten, ob sie den Tag genug zu essen haben würden. Schon eher Chagall, den diese Sorgen tatsächlich regelmässig plagten. Und dann gibt es noch diese: Luftmenschen lassen sich trotz Rückschlägen das Leben nicht verderben, sich nicht von materiellen Sorgen runterziehen, sondern bleiben frei und beweglich, wie ein Vogel in der Luft. Chagall, der sich zwischen verschiedenen Kulturen bewegte, mahnte daran, dass man sich diese Lebensart bewahren sollte und zeichnete und malte sich selbst und andere des öfteren auf Kopf oder über Hausdächern schwebend.

Marc Chagall, Russland, den Eseln und anderen, 1911(-1912). Bild ©Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris / ProLitteris, Zürich

Judowin und Vishniac als Zugaben

Zur eigentlichen Ausstellung hinzu gesellen sich die spektakulären Fotografien von Solomon Judowin und Roman Vishniac. Sie zeigen, wie die Welt Chagalls wirklich aussah und macht deutlich, wie sehr seine Bilder aus diesem Umfeld gegriffen waren. Viele der Bilder Judowins scheinen Fotografien nach den Gemälden entstanden zu sein. Roman Vishniac lehrt uns vor allem zwei Dinge: Dass Marc Chagall sehr fotogen war und dass Vishniac eigentlich seine eigene Ausstellung verdient hätte!

Heute, 15.September, ist Vernissage im Neubau um 18.30