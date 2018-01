Meisterwerke in Schwarz-Weiss - Foto-Schau in Lausanne

Bis 6. Mai sind Teile der Sammlung unter dem Titel "The Beauty of Lines" nun im Musée de l'Elysée im schweizerischen Lausanne zu sehen. Die Werke stammen von Fotografen wie Robert Adams, Walker Evans, Vik Muniz, Man Ray und Lee Friedlander. Ziel der Ausstellung ist, das Auge des Betrachters für die kompositorischen Linien eines Fotos zu sensibilisieren. Das Haus in Lausanne gilt als einer der führenden Orte für Fotoausstellungen.