Mexikanischer Künstler baut Mauer mitten in New York

Aus Protest gegen US-Präsident Donald Trump hat ein mexikanischer Künstler mitten in New York eine Mauer gebaut. Die Installation im Washington Square Park sollte allerdings nur wenige Stunden nach ihrer Errichtung am Donnerstag (Ortszeit) wieder verschwinden: Passanten durften die Ziegelsteine entfernen und mit nach Hause nehmen. Der Künstler Bosco Sodi entschloss sich nach Trumps Amtsantritt im Januar zu dem Projekt.