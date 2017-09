Miroslav Tichý in der Photobastei in Zürich

Die seit mehreren Jahren diskutierte Zweigstelle des Centre Pompidou in Shanghai soll Anfang 2019 eröffnet werden. Das Projekt habe lange gebraucht, sagte der Direktor des Pariser Museums, Serge Lasvignes, am Dienstag an einer Pressekonferenz. Die Arbeit mit den zuständigen chinesischen Behörden sei nicht immer leicht gewesen. Schon 2010 war von einer Dependance in Shanghai die Rede.