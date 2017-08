Nationalratskommission stimmt Kredit für Weltausstellung zu

Am Sonntag, 20. August, öffnet das Schaulager schon morgens um 5.30 Uhr. So können die Besucherinnen und Besucher den Sonnenaufgang in David Claerbouts Grossprojektion Olympia erleben. Um neben einem Sonnenaufgang auch einen Sonnenuntergang und einen Vollmond erfahrbar zu machen, ermöglicht das Schaulager in den nächsten Wochen weitere Besichtigungen frühmorgens und abends.