"Osiris - Das versunkene Geheimnis Ägyptens" in Zürich

Grosse Retrospektive über US-Künstler Pettibon in New York eröffnet

Unter dem Titel "A Pen Of All Work" zeigt das New Museum in New York mehr als 900 Malereien, Zeichnungen, Flyer, Plattenhüllen und Fanzines des US-Künstlers Raymond Pettibon. Rund 5000 seiner mehr als 20'000 Arbeiten sichteten Mitarbeiter, um für die umfassende Schau auf drei Stockwerken eine Auswahl zu treffen.