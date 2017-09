Paris: Asterix-Erfinder Goscinny erstmals mit Retrospektive geehrt

Der in Paris geborene Sohn osteuropäischer Juden sei seiner Familie und seinem Erbe immer sehr verbunden gewesen, erklärten Natalia Krynicka, Expertin für jüdische Literatur, und der Schriftsteller Gilles Rozier in den Unterlagen zur Ausstellung.

Dies lädt zu Spekulationen ein, ob er seine bekannteste Figur Asterix nach der Druckerei Beresniak benannt habe, die von seinem Grossvater mütterlicherseits und seinem Onkel Léon gegründet wurde. 1942 wurde Léon gemeinsam mit seinen Söhnen Maurice und Volodya nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Während der Krieg in Europa tobte, lebte Goscinny in Argentinien. 1928, als er zwei Jahre alt war, wurde sein Vater Stanislas von der Jewish Colonization Association (JCA) nach Buenos Aires geschickt, um ein jüdisches Siedlungsprojekt zu untersuchen.

Der junge Goscinny wird als intelligenter, frühreifer Junge beschrieben, der davon träumte, Zeichner zu werden. "Es zeigte sich früh, dass er ein wunderbarer Geschichtenerzähler ist", erzählte Didier Pasamonik, Experte für Comic-Geschichte und wissenschaftlicher Berater des Museums.

New York mochte er nicht

In der Ausstellung werden Goscinnys wütende Karikaturen gezeigt, die er Anfang der 1940er-Jahre von Hitler, Mussolini und Stalin anfertigte. Auch kann man entdecken, wie die Figuren der argentinischen Comics den Zeichner beeinflusst haben. Der beliebte "Upa" zum Beispiel, ein rundlicher Koloss, erinnert stark an Obelix.

Zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters, 1945, ging Goscinny mit seiner Mutter Anna in New York von Bord, einer Stadt, die er nicht schätzte und als "rau, schwierig und extrem brutal" beschreibt. Dort lernte er jedoch den amerikanischen Zeichner Harvey Kurtzman, Chefredakteur des "Mad"-Magazins kennen, sowie Jijé von der Wochenzeitung "Spirou", der ihm den jungen belgischen Zeichner Morris vorstellte, mit dem er 1955 den Cowboy Lucky Luke erschuf.

Uderzo war nicht sein einziger Partner

1951 kehrte Goscinny nach Paris zurück und schlug eine Laufbahn als Comic-Autor ein. Er arbeitete mit Jean-Jacques Sempé für "Der kleine Nick" zusammen, mit Jean Tabary für "Iznogoud" und mit Albert Uderzo. Gemeinsam mit diesem erfand er 1959 den tapferen gallischen Krieger Asterix. Unter den Schätzen, die im MahJ gezeigt werden, finden sich mehrere Original-Bildtafeln von "Asterix".

Goscinny starb am 5. November 1977 in Paris im Alter von nur 51 Jahren während eines medizinischen Belastungstests an einem Herzanfall. Seine Bücher und Comics wurden in 150 Sprachen übersetzt und verkauften sich bis heute weltweit rund 500 Millionen Mal.