Paris zeigt Auguste Rodin und Anselm Kiefer im Dialog

Unter dem Titel "Kiefer - Rodin" startet Paris in das Jubiläumsjahr zur Erinnerung an den 100. Todestag des französischen Bildhauers und Zeichners Auguste Rodin. Die Ausstellung stellt die Werke des am 17. November 1917 bei Paris gestorbenen Künstlers den Arbeiten des deutschen Malers und Bildhauers Anselm Kiefer gegenüber.