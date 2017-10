Performance „Familienalbum“ von Ilknur Bahadir im Kunstmuseum Basel

Das Projekt „Familienalbum” geht auf eine alltägliche Annonce in einer Berliner Zeitung zurück: „Fluffy sucht ein neues Zuhause“ stand dort unter einem süssen Babykatzenfoto. „Funktioniert so etwas nur für Kätzchen oder auch für mich?“, dachte sich Ilknur Bahadir und begann die Arbeit am Projekt, das nun am 5. November im Kunstmuseum Basel zum ersten Mal zu sehen sein wird. In einer Castingshow werden die Bewerber mit Challenges spielerisch auf ihre Eignung als Eltern geprüft. Eine Jury aus Fachpersonen (Kinder zwischen 4 und 8 Jahren) beurteilt die Kandidaten und vergibt Punkte. Moderiert wird die Show von Andrea Bettini (Theater Basel).

Ilknur Bahadir wurde in Izmir geboren und studierte erst Psychologie an der Goethe-Universität, Frankfurt a.M. und danach Schauspiel an der Otto Falckenberg Schule, München. Zu den Häusern, an denen sie spielte gehören u.a. Schillertheater NRW Wuppertal, Theater Basel, Staatstheater Hannover, Schauspiel Köln, Theater Neumarkt Zürich, Maxim Gorki Theater Berlin, Theater St. Gallen, Theater an der Winkelwiese, ausserdem Engagements bei Film und Rundfunk. 2005 führte sie bei den beiden Kurzfilmen »Sugar« und »Frau Harp mag Fleisch« Regie (Berlinale Talentcampus, Einladungen zu diversen internationalen Filmfestivals). «Wer bist du und warum?» am Theater Neumarkt war die erste Regiearbeit für die Bühne. Seit 1999 arbeitet Ilknur auch als bildende Künstlerin.