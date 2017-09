Peter Zumthor im Kunsthaus Bregenz

Von Anfang an sei ihm klar gewesen, dass er nicht Architektur zeigen wolle, eröffnete Peter Zumthor am Donnerstag die Medienorientierung über seine Ausstellung, die ab dem 16. September im Kunsthaus Bregenz (KUB) zu sehen sein wird. Vielmehr wolle er "Dinge zeigen, die mir lieb sind und sie mit der Stadt, dem Land und den Gästen, die kommen, teilen".

Lieb ist Zumthor einiges, dazu gehören etwa Bücher oder Gärten. Von letzteren versteht er nach eigenen Angaben "null", aber sie kämen immer wieder in seinen Arbeiten vor. Am Herzen lägen ihm aber auch Gespräche mit Menschen, mit denen er sich austauschen könne.

Möglichkeiten dazu wird es im Kunsthaus wiederholt geben. Jeden Sonntag bis zum 7. Januar 2018 lädt der Architekt um 11 Uhr einen Gast ins KUB ein und interviewt ihn. Aber auch alle anderen Interessen Zumthors abseits des Bauens spiegeln sich in den vier Ausstellungsräumen und im Veranstaltungsangebot wider.

Musik und Bücher

Im Erdgeschoss gibt es etwa eine Bar oder Lounge mit einer Bühne in der Mitte, auf der ein Bösendorfer-Flügel thront. Für den Sitzbereich entwarf Zumthor elegante, gemütliche Sessel aus Velours oder Leder in passenden Herbstfarben. Damit wurde ein Raum geschaffen für Konzerte, Lesungen, die Sonntagsgespräche oder einen an der Bar genossenen Drink.

Musik ist ein Schwerpunkt im ersten Obergeschoss. Dafür hat die österreichische Komponistin Olga Neuwirth ein Werk für eine Spieluhr komponiert. Eine 16 Meter lange Lochkarte spult sich in der Mitte des Raumes bis an die lichtdurchflutete Decke.

Das zweite Obergeschoss empfängt seine Gäste bereits am Eingang mit dem unverkennbaren Geruch von alten Büchern. 40'000 davon sind in hohen Bücherregalen eingeordnet, die sich als schneckenförmiges Labyrinth um einen offenen Kern anordnen. In diesem "Lichthof der Lektüre" wird unter anderem die deutsche Schauspielerin Martina Gedeck literarische Texte lesen.

Blick in die Bibliothek von Walter Lietha in der Ausstellung «Dear to Me» des Schweizer Architekten Peter Zumthor, am Donnerstag, 14. September 2017, in Bregenz.

Tee im Unterwassergarten

Das oberste Stockwerk schliesslich entführt in die magische Welt eines Unterwassergartens, inklusive fantastische Meerestiere und Pflanzen. Grosse Steine aus dem Bregenzerwald laden dazu ein, bei einer Tasse Tee zu verweilen und den verschiedenen Klängen aus dem Körper des Menschen, dem Dschungel oder nur dem Wind zu lauschen.

Gestaltet wurde die Installation "Lungenkraut" - der angebotene Tee wird ebenfalls aus der Pflanze gebraut - vom Schweizer Künstlerpaar Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger.

Blick auf eine Kreatur des Künstlerpaares Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger in der Ausstellung «Dear to Me» des Schweizer Architekten Peter Zumthor, am Donnerstag, 14. September 2017, in Bregenz.

"Peter Zumthor: Dear to me", Ausstellung im Kunsthaus Bregenz, vom 16. September bis 7. Januar 2018.