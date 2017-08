"Resteverwerter" nimmt sich im Kunstmuseum Luzern Musikstücken an

Als Gewinner des Wettbewerbs "Soundzz.z.zzz...z.", den Kunstmuseum und Lucerne Festival gemeinsam ausschreiben, zeigt Strotter Inst. ab Freitag seine Werke, wie die Veranstalter mitteilen. Mit präparierten Plattenspielern, bearbeiteten bis malträtierten Schallplatten sowie Stoff, Metall, Karton, Papier, Filz und mehr erzeuge er ungewöhnliche Töne und Objekte.

Strotter Inst. Trailer from Strotter Inst. on Vimeo.

Zudem nimmt sich Strotter Inst. - der Name stammt aus dem Wienerischen, wo er für Resteverwerter steht - dreier Werke aus dem Programm des Lucerne Festivals an: Bei den Performances in Form von Remix unterziehe er Stücke von Alban Berg, Charles Koechlin und Peteris Vasks "einer harten Prüfung".

Im Zentrum des Wettbewerbs stehen die vielfältigen Beziehungen von visuellem Ausdruck und Klang. Zu sehen ist das Programm bis am 10. September, kuratiert wird es von Eveline Suter.