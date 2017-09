Rolf M. Vogt - Eine Retrospektive

Erste Werkübersicht Not Vitals in einem Schweizer Museum

Er ist ein international anerkannter Künstler aus dem Engadin, aber in der Schweiz erstaunlich wenig bekannt. Das könnte sich ändern, denn das Bündner Kunstmuseum in Chur zeigt erstmals eine Werkübersicht des Bildhauers und Malers Not Vital in einem Schweizer Museum.