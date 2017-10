Russischer Aktionskünstler zündet Bankfiliale in Paris an

7000 Werke suchen Käufer am 18. Kunst-Supermarkt in Solothurn

Am 10. November öffnet in Solothurn der 18. Schweizer Kunst-Supermarkt seine Türen. Bis am 7. Januar 2018 bieten 108 Künstler aus 12 Nationen insgesamt 7000 Werke zum Verkauf an. Zielpublikum sind Kunst-Interessierte mit schmalem Budget.