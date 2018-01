Schweizer Bergmaler zeigen zum Jubiläum Luzerner Hausberge

Bei der Ausstellung, die am Donnerstag Vernissage feiert, steht der Pilatus im Fokus, wie die Stadt Luzern mitteilte. Er ist auf gegenständlichen bis hin zu abstrakten Kompositionen von 39 Künstlern zu sehen. Die Malerinnen und Maler sind an der Eröffnung der Ausstellung zugegen.

Die 1988 in Grindelwald gegründete Gilde will die Tradition der Schweizer Bergmalerei fördern und weiterführen. Ihr gehören Kunstschaffende aller Kantone an, die sich mit den Bergen künstlerisch auseinandersetzen. Die Ausstellung in Luzern ist bis am 28. Januar zu sehen.