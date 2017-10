Suisse Toy zieht 50'000 Spielfreudige an

2018 ist zum Hodler-Jahr erklärt worden: Der Schweizer Maler verstarb am 19. Mai 1918, vor hundert Jahren also. Die Musées d'art et d'histoire de Génève (MAH) zelebrieren den 100. Todestag ein ganzes Jahr lang mit einer Reihe von Veranstaltungen, wie Museumsdirektor Jean-Yves Marin am Donnerstag in Genf verkündete. Mit im Boot ist auch das Kunstmuseum Bern.