Swiss Photo Academy zeichnet Fotografin Sabine Weiss aus

Publiziert wurden Weiss' Bilder in renommierten Magazinen und Zeitschriften wie "Vogue", "Time", "Paris Match" oder "Esquire". "In ihren Bildern versteht sie es auf herausragende Weise, die Menschen sensibel und mit grosser Empathie darzustellen", begründete die Jury der Swiss Photo Academy ihre Entscheidung. Weiss gelte als eine der einflussreichsten Fotografinnen ihrer Zeit.

Seit 1939 ist die gebürtige Walliserin mit der Kamera unterwegs. In ihrer langjährigen Wahlheimat Paris arbeitete sie zuerst für den Modefotografen Willy Maywald, später entdeckte sie Robert Doisneau. Sie war Mitglied der weltweit ersten Fotoagentur Rapho. 1999 wurde Weiss in Frankreich als "Officier des arts et des lettre" ausgezeichnet, der höchsten Ehrung des Landes.

Die Swiss Photo Academy vergibt den Lebenswerk-Preis seit 2015, jeweils anlässlich der Schweizer Fotografie-Werkschau im Januar in Zürich. Bisherige Preisträger sind René Groebli, Robert Frank und Walter Pfeiffer.