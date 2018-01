Swissbau 2018: Konzept/Planung/Realisation der Installation «#spectacularwater» (mit Video)

Star-Architekt Renzo Piano baut in New York neue Galerie

Der deutsche Galerist David Zwirner baut mit dem Star-Architekten Renzo Piano eine neue Ausstellungshalle in New York. "Wir freuen uns darauf, das über die kommenden zweieinhalb Jahre zu machen", sagte Zwirner am Freitag bei einer Pressekonferenz in New York.