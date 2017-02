Tanz der Roboter im Vitra Design Museum

In einer Ko-Produktion von drei Institutionen hat das Vitra Museum über 200 Exponate zusammengetragen und daraus eine fast didaktische Ausstellung konzipiert. Die Ausstellung ist ungefähr so gross wie das Thema, das sie behandelt. Von den klassischen Bildern, die wir von Robotern haben, wie in Fritz Lang’s Metropolis, über echte Anwendungen in Industrie und Unterhaltung bis hin zu den Zukunftsvorstellungen des durch künstliche Teile ergänzten Menschen.

Amelie Klein, Kuratorin des Vitra Museums, hat viel Wert darauf gelegt, dass es nicht nur um das Vorzeigen von schicker Technologie hinausläuft, sondern sie führt uns in vier Abschnitten mit vierzehn präzisen Fragen an das Thema heran, von dem sie immer wieder betont, dass es sich keineswegs um Zukunftsmusik handelt, sondern um die Gegenwart. Die Fragen reichen von simpel («Glauben Sie, wir brauchen Roboter?») bis schwierig («Glauben Sie an Tod und Wiedergeburt von Dingen?») und sie gehen nahtlos ineinander über.

Händehacken und Kopfkraulen

Der knive.hand.chop.bot automatisiert die bekannte Mutprobe mit der ausgespreizten Hand und dem Küchenmesser. Natürlich ist ein Roboter darin ein Meister. Die Sache hat allerdings einen Haken: Auf der Auflagefläche befinden sich Sensoren, die Angstschweiss registrieren. Holt einen die Furcht ein, so merkt die messerschwingende Maschiene dies und beginnt, zunehmend Fehler zu machen. Was wir eigentlich fürchten ist nicht, dass Computer unabsichtliche Fehler machen, sondern was wir tun sollen, wenn sie die Spielregeln selbstständig verändern. Die Apparate sind Gesichtslos, sie haben kein Gewissen und auch weder Stimme noch Ohren, mit denen man kommunizieren könnte. Was bleibt, ist, den Stecker zu ziehen. Der Terminator wird nicht etwa dingfest gemacht und zur Rechenschaft gezogen, sondern ist erst besiegt, wenn das rote Leuchten seiner Augen erlischt. Wer es etwas friedfertiger mag, kann sich stattdessen von einem Roboter den Kopf massieren lassen oder mit einer mit Elektronik vollgestopften Plüschrobbe kuscheln.

Na, wer traut sich? Bild: barfi.ch

Der Industrieroboter von robotlab schreibt ein Manifest. Er ist der wohl teuerste und langsamste Drucker der Welt. Der an sich sinnlose Akt der komplizierten Hydraulik wird umso unsinniger, als dass der Roboter über keinerlei semantisches Verständnis verfügt. Er kritzelt einfach einprogrammierte Wortfetzen aufs Papier. Manifeste zeichnen sich mehr dadurch aus, was sie bedeuten und nicht, wie sie geschrieben wurden. Sie werden nur in gewichtigen Momenten verfasst, die jeweils den Beginn von etwas einmaligem markieren sollen. Der Roboter hat inzwischen über 20’000 davon produziert, kein einziges davon verstanden und auch keine Anhänger dafür finden können. Er ist ein präziser, unermüdlicher, aber vollkommen impotenter Revoluzzer.

robotlab (ZKM), »manifest«, 2008 © robotlab

Was ist denn eigentlich ein Roboter?

Die Frage, was ein Roboter sei, ist nach Klein noch viel zu sehr an die Vorstellung gebunden, die wir von ihnen haben. Roboter verkörpern die Krönung der menschlichen Schöpfungskraft wie nichts anderes. Wir machen uns mit ihnen selbst zu Göttern. Das Problem: Wir fürchten, sie könnten uns eines Tages überlegen sein und ausser Kontrolle geraten. Goethes Zauberlehrling wird mit der Vorstellung vom renitenten Computer HAL 9000 aus Kubriks Film 2001:Space Odysseyaktualisiert.

Die Angst vor dem stumm arbeitenden und sich plötzlich rächenden Roboter ist bereits in der Erfindung des Begriffs eingebaut: Karel Čapek’s mechanische Arbeiter aus dem Theaterstück von 1920 stellen sich am Ende als die besseren Menschen heraus und lehnen sich folglich auf. Es ist die erste Verwendung des Begriffs «Roboter». Ähnliche Angstvorstellungen tauchen immer wieder auf, vor allem in Filmen. Aus den treuen Helfern werden übermächtige Gegner, die für ihre Erschaffer nur noch Geringschätzung übrig haben. Roboter verkörpern die Krönung der menschlichen Schöpfungskraft wie nichts anderes. Wir machen uns mit ihnen selbst zu Göttern.

Laut Klein herrschen zwei Vorstellungen vor: Die einen sehen die glänzende Wunderwelt der automatisierten Helfer, die uns das Leben erleichtern, die anderen fürchten unseren kläglichen Untergang angesichts einer kaltblütigen robotischen Übermacht, die wir selbst erschaffen haben.

Der Youtube-Hit «die Königin der beschissenen Roboter» fügt dem ein Augenzwinkern hinzu:

Entweder, oder, dazwischen scheint es nichts zu geben. Mit Hello, Robot will das Vitra Museum genau diese Lücke schliessen, und Klein sieht gerade die Gestalterberufe als die Brückenbauer, die zwischen der Technik und den Nutzern vermitteln. Dass diese Ausstellung in einem Design-Museum stattfindet, ist nämlich kein Zufall. Die Designer bestimmen massgeblich, wie und wo wir mit Robotern in Kontakt treten, wie wir mit ihnen interagieren—oder sie mit uns.

Die Roboter sind längst da

Was wir gerne übersehen: Die Roboter sind längst da, und sie sind in vieler Hinsicht erwachsen. Bloss sehen sie nicht so aus, wie wir denken. Das Streben nach Menschenähnlichkeit ist zwar ein rührendes, aber auch ein sinnloses Projekt. Bisher hat es die Robotik mit all den grossen Denkern und findigen Tüftlern, mit all den Technologien und Materialien kaum geschafft, die Fähigkeiten eines Kleinkindes nachzumachen.

Joseph Popper's «When the Home Stops» bringt Jaques Tatis »Mon Oncle» Urfilm von 1958 in die Gegenwart: Die Helfer funktionieren nicht mehr, der abhängig gewordenene Protagonist ist aufgeschmissen. © Joseph Popper

Nein, heutige, echte Roboter sehen nicht aus wie Menschen und sind weitgehend unsichtbar. Sie bauen in geschlossenen Fabrikhallen Autos zusammen, sie erledigen in unserer Abwesenheit unliebsame Arbeiten wie Pflanzengiessen oder sie geben uns verbal Tips, wo wir abends essen gehen könnten, in Form von Siri, Cordana, oder wie sie alle heissen.

Eine abschliessende Definition, was ein Roboter denn sei, gibt es denn auch nicht. Steampunk-Ikone Bruce Sterling betont denn auch, dass der klassische Roboter, wie er in unseren Köpfen und Filmen existiert, ein «reines Werkzeug für den dramaturgischen Effekt.» Die Ausstellung trägt dem Rechnung, indem sie auch das Smartphone zum Roboter erklärt oder die «Bots», die sich im menschlichen Datenmeer tummeln. Praktisch jede Technologie, die uns Erleichterung im Leben verschafft und selbstständig erfassen, reagieren und agieren kann, gehört dazu.

Kuratorin Amelie Klein betont, dass wir erstmal die richtigen Fragen suchen müssen, bevor wir uns überhaupt nach Antworten umsehen wollen. Die wichtigste Frage ist jene, wo die Macht der Roboter eigentlich liegt.«Die Gefahr lauert nicht in den Robotern selbst, sondern im Konglomerat der Interessen, die dahinter stehen,» mahnt Klein. Amazon, Microsoft, Apple, Facebook und Co., man nennt sie auch die «fürchterlichen Fünf», wollen uns das Leben erleichtern, dies hat aber auch einen Preis. Ihre Roboter sind vornehmlich die Agenten, die unsere Leben unter dem Vorwand der Vereinfachung auspionieren sollen und die Interessen dahinter sind ganz und gar von Menschen gesteuert und nicht von wildgewordenen Terminatoren. «Convenience ist eine Weltmacht,» sagt Sascha Lobo.

Wer die Ausstellung im Vitra besucht, ist diesen Fragen jedenfalls schon ein gute Stück näher und hat dazu noch einiges erstaunliches gesehen. Hello, Robot dauert noch bis zum 14.Mai 2017