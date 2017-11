Unterstützung durch den Swisslos-Fonds für Künstler Florian Graf

Der Regierungsrat hat für die Ausstellung mit dem Künstler Florian Graf, die im Herbst 2018 im Park des Hofguts Mapprach in Zeglingen stattfindet, einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds Basel-Stadt in Höhe von 12'000 Franken bewilligt. Für die vom Verein l'art-à-l'air organisierte Ausstellung übersetzt der Basler Künstler die Idee einer Eremitage in einen zeitgenössischen Kontext und regt die Besuchenden zur Auseinandersetzung mit dem Verhältnis Kunst, Mensch und Natur an.