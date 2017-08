Verborgene Schätze der Sammlung Oskar Reinhart: Die vierte Präsentation

In einer abgesonderten Einzelpräsentation lassen sich diese sonst verborgenen Schätze nun in aller Ruhe entdecken. Flankiert von Zusatzveranstaltungen, wie Gesprächen und Sonderführungen, sollen die Kunstwerke von allen Seiten beleuchtet und diskutiert werden. Vertreter ganz unter-schiedlicher Metiers werden eingeladen, um den Diskurs auch weit über den üblichen kunsthistorischen Kern hinausgehen zu lassen.

Im Zentrum der vierten Präsentation steht für einmal ein Kunstwerk der textilen Künste: ein Bildteppich aus einer führenden Werkstatt der Stadt Tournai, eine Wilde Frau und wilder Mann, ein Wappen haltend, datiert auf das letzte Viertel des 15. Jahrhunderts. Das reich geschmückte Wappen kann zwar bis heute nicht einer konkreten Familie zugeordnet werden, doch spricht vieles für den ritterlichen Stand seines damaligen Besitzers. An Stelle der üblichen heraldischen Tiere wie Löwe oder Greif dient ein Wildleutepaar als Wappenhalter. Barfuss und ganz von Fell umhüllt, stehen die mythischen Naturwesen für ein freies, aggressives und triebgesteuertes Dasein jenseits der gesellschaftlichen Normen. Sie vertreten zum einen das angsteinflössende, ungezähmt Wilde der Natur, zum anderen dienen sie aber auch als Sehnsuchtsbild in einer Welt voller gesellschaftlicher Richtlinien. Einst war das Teppichfragment Teil eines grösseren Ensembles und diente vermutlich zur Feier einer Eheschliessung, zumal andere Stücke das weibliche Allianzwappen tragen. Dem Wildleutepaar, wurde entsprechend ein reales Ehepaar, in ihren Wappen präsent, gegenübergestellt.

Ausstellungsdauer: 31. August – 12. November 2017