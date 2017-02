Wiener Albertina entdeckt Egon Schiele als zeichnenden Moralisten

Der 100. Todestag des österreichischen Malers und Zeichners Egon Schiele (1890-1918) wirft seinen Schatten voraus. Die Albertina, die über die bedeutendste Sammlung des zeichnerischen Werkes von Schiele verfügt, zeigt vom 22. Februar bis zum 18. Juni 160 Zeichnungen und Gouachen des Künstlers, den die Spanische Grippe früh im Alter von 28 Jahren hinwegraffte, wenige Tage vor dem Ende des Ersten Weltkriegs.

Schiele wird gemeinhin dem österreichischen Expressionismus zugeordnet. Die geschundenen Menschenleiber, verrenkten Gliedmassen, angsterfüllten oder verzweifelten Gesichter seiner Bilder geben Einblicke in verstörte Seelen, in prekär gewordene Existenzen.

Seine unzähligen Selbstporträts in tausendfachen Abwandlungen scheinen von einer Obsession mit sich selbst zu künden - oder auch nur von der masslosen Begeisterung, sich selbst in immer neuen Rollen und Identitäten auszuprobieren. Sein oft explizites erotisches Werk trug ihm gelegentlich die unberechtigte Abstempelung zum "Erotomanen" oder "Pornographen" ein.

Die Schau in der Albertina will jedoch Schiele in einem neuen Licht, in einer neuen Lesart präsentieren. "Es geht um Aspekte, die in der bisherigen Schiele-Forschung eher unterbelichtet blieben", sagt Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Forschungen des Wiener Schiele-Experten Thomas Ambrozy, so Schröder, hätten nachgewiesen, dass allegorische Gemälde und Zeichnungen von Schiele, die bislang nicht wirklich erklärt werden konnten, von der leidenschaftlichen Verehrung des Künstlers für den charismatischen Glaubenserneuerer Franz von Assisi (1181/82-1226) inspiriert gewesen seien.

Bild zurechtrücken

So zeigt die Ausstellung eine Reihe von Zeichnungen aus dem Jahr 1913, die rätselhafte Titel wie "Die Wahrheit wird enthüllt" oder "Erlösung" tragen. Titel und Motive werden jedoch erklärbar, wenn man wie Ambrozy, der der Ausstellung als wissenschaftlicher Berater beigezogen ist, die entsprechenden Stellen in jenen Büchern über Franziskus findet, die gerade um 1910 in grosser Zahl erschienen sind und die Schiele offenbar aufmerksam gelesen hat.

"Schiele stellt sich einen hohen ethischen Anspruch, und er hat dieses franziskanische Armutsideal gezeichnet", so Schröder. "Er war ein zeichnender Moralist."

Mit der Schiele-Schau will Schröder auch das liebgewonnene, rosarote Bild des "Wien um 1900" ein wenig zurechtrücken, das Bild von jenem Wien der Jahrhundertwende, in dem der kreative Geist und die Künste blühten wie nie zuvor oder danach.

Denn das Wien von Hermann Bahr und Gustav Mahler, Sigmund Freud und Arthur Schnitzler war auch ein Ort des aufkommenden Nationalitätenhasses, des sozialen Elends. "Es war eine Zeit, die voller Vorurteile war, in der sich noch wirklich eine Fallhöhe von oben nach unten auftat, nicht das, was wir heute das Auseinanderdriften der Gesellschaft nennen", meint Schröder.

Sozialer Absturz

Ausgehängte zeitgenössische Fotografien, im Format von einem mal eineinhalb Metern, sollen das veranschaulichen: barfüssige, arme Kinder aus Schieles Gymnasiumsstadt Klosterneuburg, böhmische Kartoffel-Verkäuferinnen vor dem emblematischen Jugendstilbau der Wiener Secession.

Schiele stammte aus gutbürgerlichen Verhältnissen - auch wenn die Familie wegen des Syphilis-bedingten Todes des Vaters sozial abrutschte. Immer wieder malte und zeichnete er Kinder und Frauen aus dem Milieu der bitterarmen Vorstädte, aus den Unterschichten. In ihrem Elend verlieh er ihnen menschliche Züge. Auch hierbei folgte er seinem hohen persönlichen Ethos.