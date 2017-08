Zwei Berner Künstlerinnen erhalten ein New-York-Stipendium

Die Stipendiatinnen werden von Anfang Februar bis Ende Juli 2018 in New York leben und einen Parterreraum mit einem Zimmer respektive eine Wohnung im gleichen Haus benutzen können. Das Stipendium ist zudem mit 15'000 Franken für Reise und Aufenthaltskosten dotiert, wie die städtische Präsidialdirektion am Freitag mitteilte.