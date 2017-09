documenta endet und geht in ungewisse Zukunft

Im Mittelpunkt des Interesses stand am Sonntag erneut der "Parthenon der Bücher". Seit den Morgenstunden standen Hunderte Besucher an, um eines der letzten 67'000 verbotenen Bücher zu bekommen. Diese hatten die Fassade des Tempelnachbaus gebildet. Nach dem Wunsch der argentinischen Künstlerin Marta Minujín wurden sie an Besucher verteilt. Die 30 Ausstellungsorte der documenta waren am Sonntag noch bis in die Abendstunden geöffnet.

Die Zukunft der documenta wird in den kommenden Tagen die Gesellschafter, das Land Hessen und die Stadt, weiter beschäftigten. Im Aufsichtsrat am 21. September sollen Ergebnisse der Untersuchung zum drohenden Defizit vorgestellt werden. Die Gesellschafter wollen dann auch über Konsequenzen entscheiden. Touristisch dürfte die documenta trotzdem ein Erfolg für Kassel werden: Die Tourismusgesellschaft der nordhessischen Stadt rechnet bis Ende des Jahres erstmals mit über einer Million Übernachtungen in Kassel.