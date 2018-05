8. Mal Bildrausch: Das Fest beginnt mit einem Walzer

Die Organisatoren glauben mehr denn je, dass das Kino ein mächtiger Ort des Widerstandes sein kann und soll: sozial, politisch, wirtschaftlich oder formal. In diesem Sinne ist der achte Bildrausch ein Fest des künstlerischen Widerstands», sagen die Festivalleiter Nicole Reinhard und Beat Schneider zum Programm der kommenden fünf Tage.

Ruth Beckermann zeigt im Eröffnungsfilm denn auch, dass bestehende Verhältnisse nicht einfach hingenommen werden müssen. Genau wie Paul Schrader, der gleich im Anschluss mit seinem Regiedebüt «Blue Collar» den Startschuss zur Hommage «In the Hands of an Angry God» gibt. Bildrausch freut sich ganz besonders, vierzig Jahre nach der Premiere seines «Kampf am Fliessband», Paul Schraders eigene 35mm-Kopie zeigen zu können.

Was wäre eine Eröffnung ohne Reden? Nach der Begrüssung durch Nicole Reinhard und Beat Schneider wird sich Esther Roth, Leiterin der Abteilung Kulturelles Baselland, an die Gäste wenden. Das Reden über Film, über die Kraft des Kinos und über die Visionen, die dahinterstehen, soll jedoch auch in den kommenden Tagen nicht zu kurz kommen: Paul Schrader und Ruth Beckermann sprechen am Samstag in öffentlichen Begegnungen über ihre Arbeit und zahlreiche weitere Filmschaffende freuen sich darauf, nach den Vorführungen ihre Werke zu erläutern.

Der Vorverkauf läuft auf der Festival-Webseite, im Stadtkino Basel und im kult.kino atelier. Mit der Festivaltasche wird das diesjährige Objet du désir allabendlich verlost und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Dürfen wir bitten?