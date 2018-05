Andy Serkis zeigt düstere Szenen im ersten "Mowgli"-Trailer

In der Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers des britischen Autors Rudyard Kipling von 1894 ist das Waisenkind Mowgli einer brutalen Welt ausgesetzt.

"Ich bin kein Mensch, aber ein Wolf bin ich auch nicht", sagt der als "Aussenseiter, Kämpfer und Legende" beschriebene Mowgli in einer Szene. Mowgli-Darsteller Rohan Chand spielt in der Mischung aus Live-Action und Trickfilm an der Seite von Tieren, die durch Motion-Capture-Technik erzeugt wurden. So vertont Benedict Cumberbatch den Tiger Shere Khan, Cate Blanchett wird zur Schlange Kaa, Christian Bale zum Panther Bagheera, Serkis selbst spielt den Bär Baloo.

"Mowgli" ist viel dunkler als der Disney-Zeichentrickfilm von 1967 und als das jüngste "The Jungle Book"-Werk (2016) von Regisseur Jon Favreau, der die Geschichte in Anlehnung an Kiplings Vorlage allerdings auch schon etwas düsterer inszeniert hatte. "Mowgli" kommt im Oktober in die Kinos.

https://tinyurl.com/mowgli-sda