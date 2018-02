Auftakt nach alter Tradition - "Alles Walzer" auf dem 62. Opernball

Fondation Beyeler Artist Talks: Georg Baselitz in Basel

Georg Baselitz, einer der bedeutendsten Maler unserer Zeit und dazu ein brillanter Redner, der gerade seinen 80. Geburtstag feierte, spricht am 16. Februar 2018 in der Fondation Beyeler in Basel. Das Künstlergespräch wird über die Facebook-Seite des Museums ab 18.30 Uhr live gestreamt.