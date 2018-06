Auseinandersetzung mit der Einsamkeit am 35. Belluard Festival

Ed-Sheeran-Konzert nun in Gelsenkirchen statt in Düsseldorf

Der 27-jährige britische Superstar Ed Sheeran ("Shape of You") wird nach dem Ärger um ein geplatztes Konzert in Düsseldorf nun in den Ort Gelsenkirchen ausweichen. Das teilte der Veranstalter FKP Scorpio am Mittwochabend mit.