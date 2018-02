Basel Short Stories - Von Erasmus bis Iris von Roten

Projektionsfläche und Hintergrund dieser Präsentation sind sowohl illustre wie auch vergessene, private und welthistorische, zum Teil groteske Ereignisse aus der Geschichte der Stadt Basel, die anhand der Bestände des Kunstmuseums reflektiert werden.

Die Basel Short Stories bringen das ausserordentliche Potenzial der Öffentlichen Kunstsammlung Basel durch einen vielfältigen Dialog zwischen vergessenen oder selten gezeigten Werken mit Ikonen der Sammlung auf neue Weise ins Bewusstsein der Besucher und Besucherinnen. Die Ausstellung spiegelt dabei alle Abteilungen von den Alten Meistern bis zur Gegenwart wider und wirft neues Licht auf den Humanisten Erasmus von Rotterdam, das Meisterwerk Der tote Christus im Grab von Hans Holbein d.J., die Zeichnerin und Forscherin Maria Sibylla Merian, den Historiker und Kunsthistoriker Jacob Burckhardt, den Philosophen Friedrich Nietzsche, den Basler Friedenskongress von 1912, die Eiskunstläufer Frick und Frack, den Entdecker des LSD Albert Hofmann und die Frauenrechtlerin Iris von Roten. Jeder Raum erzählt eine eigene Geschichte und verbindet sich zudem als Stimme mit dem Chor der Gesamtschau.

Das Museum als Organismus

Die Mannigfaltigkeit der Akteure, Stimmen und Szenen weist das Museum als komplex- unberechenbaren, sich fortlaufend weiter entwickelnden Organismus aus. Kunstgeschichte, die dem Kanon folgt, tritt in den Basel Short Stories in den Hintergrund zugunsten einer freieren, assoziativen und lebendigen Gegenüberstellung von Kunstwerken und Dokumenten. Sie basiert auf der reichen Ideen- und Alltagsgeschichte dieser Stadt und den Personen, die mit Basel verbunden sind.

In neun Räumen entfalten sich visuelle Kurzgeschichten, initiiert durch Kunstwerke, Gegenstände und Dokumente aus den Sammlungen des Kunstmuseums, der Emanuel Hoffmann-Stiftung sowie weiteren privaten und öffentlichen Basler Sammlungen. Einige Räume wurden in enger Zusammenarbeit Silvia Bächli, Pipilotti Rist und Not Vital erarbeitet und gestaltet – Künstlerinnen und Künstler, die alle ebenfalls mit Werken in der Öffentlichen Kunstsammlung vertreten sind.

Die Basel Short Stories werden von diversen Programmen begleitet, darunter das abendfüllende, transdisziplinäre Format «Criss Cross». Dabei vertieft eine heterogene Gruppe von Gästen aus unterschiedlichen Perspektiven ausgewählte Themenbereiche der Ausstellung. Sie befragt sie vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Diskussionen und mischt dabei Kunst, Wissenschaft, Alltags-und Populärkultur. Die Abende widmen sich psychotropen Substanzen, Fragen der Ökologie, Aspekten von Friedensbemühungen und –prozessen, Formen des Feminismus, aber auch der Verschränkung von Sport und Showbiz. Kooperationen wie das Projekt «Looping Journey» unter der Leitung des Gare du Nord, bei dem Laienchöre die Ausstellung experimentell vertonen, und ein auf den Basler Short Stories basierender «Kultur Stadt Plan» (realisiert von den Kulturhistorikerinnen Franziska Schürch und Isabel Koellreuter) vernetzen die Ausstellung buchstäblich mit der Stadt.

Die Basel Short Stories präsentieren Bekanntes und Unbekanntes neu und ermöglichen sowohl für Museums-Insider wie das allgemeine Publikum neue Einsichten in den unentdeckten Reichtum der Sammlung und ihre Entstehungsgeschichte. Die transdisziplinäre Anlage der Ausstellung ermöglicht den Einstieg für eine ganze Bandbreite an Zielgruppen.

Zur Ausstellung erscheint im Christoph Merian Verlag eine materialreiche Publikation, die Abbildungen, Zitate und Ausschnitte historischer Texte sowie Text von Experten aus unterschiedlichen Gebieten gleichwertig behandelt. Mit Beiträgen von Andreas Beyer, Andrea Bollinger, Bodo Brinkmann, Maike Christadler, Gabriel Dette, Patrick Düblin, Søren Grammel, Anita Haldemann, Josef Helfenstein, Michael Kessler, Andrea Maihofer, Ariane Mensger, Charles Ray, Sabine Söll-Tauchert, Monica Stucky, Hortensia von Roten, Regina Wecker, Maja Wismer u.a.