"Black Panther" beherrscht weiter die Kinocharts in Nordamerika

Pipilotti Rist mit extrem erfolgreicher Ausstellung in Sydney

Die Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist hat im Museum für Zeitgenössische Kunst (MCA) in Sydney sämtliche Besucherrekorde gebrochen. Mit ihrer Ausstellung „Sip my Ocean“ brachte sie das MCA zeitweise sogar an seine Kapazitätsgrenzen.