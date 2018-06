Carlo Chatrian wechselt vom Locarno Festival zur Berlinale

"Im Moment bin ich sehr bewegt und gespannt auf meine neue und sicherlich faszinierende Herausforderung", wird der Italiener in einer Medienmitteilung des Locarno Festival vom Freitag zitiert. Auch Marco Solari, Präsident des Locarno Festival, klingt am Telefon mit Keystone-SDA glücklich. "Die Freude darüber, dass Carlo Chatrian diese Chance bekommt, ist enorm", sagt er.

Und abgesehen davon, dass in Locarno nach 15 Jahren "eine kompetente und aussergewöhnliche Persönlichkeit" verloren gehe, sei er stolz, dass sein Festival als Sprungbrett zur grossen internationalen Karriere gedient habe.

Die Berlinale wird in Zukunft von einer Doppelspitze geleitet. Nachfolger von Festivaldirektor Dieter Kosslick, der vom 7. bis 17. Februar 2019 das letzte Mal als Festivaldirektor auf dem roten Teppich stehen wird, wird neben Chatrian als künstlerischer Leiter die gebürtige Niederländerin Mariette Rissenbeek als geschäftsführende Leiterin.

Die seit den 80er-Jahren in Deutschland lebende Rissenbeek ist Geschäftsführerin von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films. Beide erhalten einen über fünf Jahre laufenden Vertrag, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters als Vorsitzende des Aufsichtsrates der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) am Freitag in Berlin bekannt gab.