Clarakirche Basel: Der Chor der Nationen Basel sagt singend Danke

Dieser Auftritt ist ein Dank dafür, dass die Chorgemeinschaft jeweils Donnerstags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in den Pfarreiräumen von Pio X in Basel proben darf.

Der Chor der Nationen ist ein gemischter Chor mit Sängerinnen und Sängern aus vielen Nationen, den es aktuell an fünf Standorten in der Schweiz gibt. Und zwar neben Basel in Bern, Glarus, Luzern und Zürich.

Verschiedenheit wird als Stärke erkannt. Für die Sängerinnen und Sänger ist das gemeinsame Musizieren die Muttersprache des Menschseins, in der man sich gegenseitig und unmittelbar wahrnehmen kann, unabhängig der Herkunft in Sprache, Kultur oder Religion.

Im Chor der Nationen werden Lieder auf Deutsch sowie in den vielen verschiedenen Sprachen der Herkunftsländer gesungen. Daneben gibt es zudem Raum zum Tanzen, zum Lachen und zur Begegnung. Künstlerischer Leiter und Dirigent ist Bernhard Furchner.