Das Musikmuseum Basel stockt auf

None of Them und Crimer für Video-Clips ausgezeichnet

Die Video-Clips "Hyenas on the Beach" der Zürcher Band None of Them und "Brotherlove" des Ostschweizers Crimer werden vom Migros-Kulturprozent ausgezeichnet. None of Them erhalten den Jurypreis, Crimer den des Publikums. Die Preise sind mit je 5000 Franken dotiert.