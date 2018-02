Der Berner Schriftsteller Sam Jaun ist gestorben

Für sein Schaffen wurde Jaun mehrfach ausgezeichnet. 1987 erhielt er den Friedrich-Glauser-Preis für seinen Roman "Die Brandnacht". Das Buch wurde mit Bruno Ganz in der Hauptrolle verfilmt. 2001 erhielt Jaun für "Fliegender Sommer" den Deutschen Krimipreis.

2004 erschien der Roman "Die Zeit hat kein Rad" und ein Jahr später der Erzählband "Tagpfauenauge.

Jaun wurde 1935 in Wyssachen im Emmental geboren. Nach dem Studium war er zunächst als Lehrer und Kulturbeauftragter der Stadt Bern tätig. Ab 1977 arbeitete er als freier Schriftsteller und Übersetzer. Auslandaufenthalte führten ihn nach Portugal, Frankreich und in die USA. Jaun lebte in Bern und Berlin.

Am 27. Februar findet im Berner Münster eine Gedenkfeier für den Verstorbenen statt.