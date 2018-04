Dercon-Abgang: Volksbühne vor langer Hängepartie

"Ready Player One" hält Spitze in der Deutschschweiz

Steven Spielbergs Science-Fiction-Thriller "Ready Player One" hat am Wochenende in der Deutschschweiz - wie schon eine Woche zuvor - am meisten Besucher in die Kinos gelockt. Auf Platz zwei schaffte es auf Anhieb die US-Schul-Komödie "Blockers".