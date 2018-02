Die ersten Schweizer Autobiographie-Awards gehen nach St. Gallen, Schaffhausen und Stäfa

Für den ersten Preis auserwählt wurde die Autobiographie des St. Galler Arztes Peter Marko (1937). Drei zweite Preise gingen ex-aequo an Gisela Egli-Zemp (Trasadingen SH), Maja Brenner (1945, Schaffhausen) und Matthew Kuzhippallil (1954) Stäfa ZH. Alle vier im doppelten Sinn ausgezeichneten Biographien sind dank des Swisscom Cloud-Hostings öffentlich auf www.meet-my-life.net zu lesen.

Die Veranstalter wollen mit diesem jährlich wiederkehrenden Anlass unter dem Patronat von Coop allen auf meet-my-life.net registrierten Autorinnen und Autoren Tribut zollen. Wie Erich Bohli, der Gründer dieser weltweit einzigartigen (nichtkommerziellen) Autobiographie-Plattform ausführte, «zeugen alle bis heute auf www.meet-my-life.net geschriebenen und publizierten Memoiren von immensem Engagement und auch Mut, sich einem breiten Publikum zu öffnen.» Sie sollen auf breiter Basis noch viele andere dazu anspornen, den eigenen Nachkommen einmal nicht nur Sach- und Geldwerte zu hinterlassen, sondern als mindestens so wertvolles immaterielles Kulturgut ihre Lebens- und Familiengeschichte.

In seiner Laudatio erläuterte Prof. Dr. Alfred Messerli die Messlatte für die Vergabe der vier Auszeichnungen:

«Eine herausragende Autobiographie/Lebensgeschichte muss auf eine sprachlich eigensinnige und gleichzeitig mutige Art und Weise die Vergangenheit des Autobiographen/der Autobiographin als Text in all ihrer Fülle wieder lebendig zu machen vermögen.» Dabei ist keineswegs literarische Perfektion gefragt, sondern was interessiert ist die subjektive Sicht des Autobiographen, und wie sich der Ich-Erzähler über ein Ich beugt, das er oder sie einst war oder glaubt, gewesen zu sein.