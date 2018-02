"Get Out" und "Call Me by Your Name" gewinnen bei Drehbuch-Preisen

Der Horrorfilm "Get Out" und das Romantikdrama "Call Me by Your Name" sind von Hollywoods Drehbuchautoren ausgezeichnet worden. Der Verband Writers Guild of America (WGA) vergab die Preise bei einer Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles.