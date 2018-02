Erstes Filmfestival Aventiclap in Avenches

Museum Rietberg in Zürich zeigt Drucke zum chinesischen Neujahr

Nach dem chinesischen Mondkalender beginnt das Neue Jahr in China am 16. Februar. Unter dem Titel "Reichtum, Glück und langes Leben" zeigt das Museum Rietberg in Zürich dazu farbenfrohe Drucke. Die Ausstellung dauert vom 17. Februar bis 6. Mai.