Georg Baselitz: Das Rahmenprogramm zur Ausstellung im März

Ein Höhepunkt wird der Vortrag «Le peintre et son autoportrait» (Der Maler und sein Selbstporträt) des französischen Kunsthistorikers Eric Darragon sein, zu dem die Museumsbesucherinnen und -besucher am 7. März um 18.30 Uhr in die Fondation Beyeler eingeladen sind. Auch der Konzertabend für Liebhaber zeitgenössischer Kompositionen am 1. März und besondere «Fokus»-Führungen eröffnen einen neuen Zugang zu Baselitz’ Gemälden und Skulpturen.

Selbstporträt ist nicht gleich Selbstporträt – das beweisen nicht zuletzt Georg Baselitz’ Werke. In den rund sechs Jahrzehnten seines Schaffens sind die Selbstbildnisse gleichsam eine Konstante, die sich laufend neu erfindet, die zugleich einem steten Wandel unterliegt. In dieser Betrachtung besitzt der Akt einen wichtigen Stellenwert. Genau darüber referiert Eric Darragon, französischer Kunsthistoriker und Professor an der Pariser Sorbonne, in seinem Vortrag «Le peintre et son autoportrait» (Der Maler und sein Selbstporträt), der am 7. März um 18.30 Uhr in der Fondation Beyeler in französischer Sprache stattfindet. Anhand einiger Beispiele aus der aktuellen Ausstellung erläutert Darragon formale Aspekte und die wechselseitigen Beziehungen der Werke. Gerade bei den jüngeren Arbeiten des Künstlers werden Methodenwechsel, Brüche sowie Wiederaufnahmen sichtbar. Im Sinne eines Dialogs des Künstlers mit sich selbst vereint das Selbstporträt Gegenwart und Geschichte, aktuelle wie einstige persönliche Erfahrungen.

Freunde zeitgenössischer Musik kommen am 1. März um 18.00 Uhr auf ihre Kosten: An diesem Abend veranstaltet die Fondation Beyeler ein halbstündiges Konzert mit anschliessendem Ausstellungsbesuch in Begleitung von Kunstvermittlerinnen und -vermittlern. Georg Baselitz ist ein Liebhaber der Neuen Musik – so werden Stücke von den renommierten Komponisten Wolfgang Rihm und Gordon Getty zu hören sein, die aktuell zu den bedeutendsten und meistgespielten Tonkünstlern gehören.

Wer sich für Schwerpunktthemen in Baselitz’ Gesamtwerk interessiert, kann an zwei «Fokus»-Führungen teilnehmen: Am 26. März um 18.00 Uhr erklärt Christian Spies, Professor für «Kunst der Moderne und Gegenwart und Ästhetische Theorien» an der Universität zu Köln, wie Baselitz’ Malerei seit den 1960er-Jahren mit der jüngeren deutschen Geschichte in Dialog tritt.

Und am 17. April um 18.00 thematisiert Anselm Wagner, Kunsthistoriker und Professor für Architekturtheorie an der TU Graz, das Frühwerk von Baselitz, das mit seinen Darstellungen abgehackter Gliedmassen und grotesker Gestalten in den frühen 1960er-Jahren nicht nur die westdeutsche Öffentlichkeit, sondern auch den Kunstbetrieb provozierte.

Infos

Konzertabend Georg Baselitz

Donnerstag, 1. März 2018, 18.00 Uhr

Abendlicher Ausstellungsbesuch mit anschliessendem Konzert aus Anlass des 80. Geburtstags von Georg Baselitz. Gespielt werden Stücke zeitgenössischer Komponisten wie Wolfgang Rihm und Gordon Getty.

Preis: CHF 35.– / Young Art Club, Art Club & Freunde CHF 10.–**

Vortrag von Eric Darragon – „Le peintre et son autoportrait“

Mittwoch, 7. März 2018, 18.30 Uhr

Der französische Kunsthistoriker, Professor an der Pariser Sorbonne und Verfasser von Publikationen zum Werk von Georg Baselitz, spricht über die Ausstellung.

In Zusammenarbeit mit Alliance Française de Bâle und der Société d’Études Françaises de Bâle.

Der Vortrag findet auf Französisch statt. Die Veranstaltung ist im Museumseintritt inbegriffen.

Georg Baselitz. Fokus mit Christian Spies

Montag, 26. März 2018, 18.00 Uhr

Im Zentrum der Führung stehen die Strategien, mit denen Baselitz in seiner Malerei seit den 1960er-Jahren die jüngere deutsche Geschichte aufgearbeitet und auf eine neuartige Weise aktualisiert hat.

Christian Spies ist Professor für „Kunst der Moderne und Gegenwart und Ästhetische Theorien“ an der Universität zu Köln.

Preis: CHF 32.- / CHF 7.- Art Club, Young Art Club & Freunde

Der Museumseintritt ist im Preis inbegriffen. Die Plätze sind limitiert.

Georg Baselitz. Fokus mit Anselm Wagner

Dienstag, 17. April 2018, 18.00 Uhr

Die Führung thematisiert Georg Baselitz’ Körperbilder der 1960er-Jahre. Mit seinen Darstellungen abgehackter Gliedmassen, grotesker deformierter Geschöpfe und onanierender Knaben provozierte der junge Baselitz nicht nur die westdeutsche Öffentlichkeit, sondern auch den Kunstbetrieb, dominierte damals doch die Abstraktion die Kunstszene.

Anselm Wagner ist Kunsthistoriker und seit 2010 Professor für Architekturtheorie an der TU Graz.

Preis: CHF 32.- / CHF 7.- Art Club, Young Art Club & Freunde

Der Museumseintritt ist im Preis inbegriffen. Die Plätze sind limitiert.