Geräuschloser Horrorfilm "A Quiet Place" übertrifft Erwartungen

Dieser hatte an seinem Eröffnungswochenende im Februar 202 Millionen Dollar eingespielt. Krasinski ist vor allem als Schauspieler aus der US-Serie "The Office" bekannt und spielt auch in "A Quiet Place" eine der Hauptrollen.

In "A Quiet Place", der diesen Donnerstag in der Deutschschweiz startet, kämpft eine Familie lautlos um ihr Überleben, weil todbringende Aliens von Geräuschen angelockt werden. Seit seinem Debüt beim "South by Southwest"-Festival in Texas haben Kritiker und Kinogänger den Film gleichermassen gefeiert.

Medienanalyst Paul​ Dergarabedian sagte dem Magazin "Variety", der Start sei deutlich besser gewesen als erwartet. Grund sei auch die anhaltende Beliebtheit des Horror-Genres, das 2017 in Nordamerika für Einnahmen von mehr als einer Milliarde Dollar sorgte.

Der Superhelden-Film "Black Panther" hielt sich unterdessen weiter in den Charts und belegte in seiner achten Woche in Nordamerika den vierten Platz. In den USA und Kanada spielte der Film bereits 665 Millionen Dollar ein - gemäss "Variety" der drittbeste Film nach "Star Wars: The Force Awakens" und "Avatar".

Steven Spielbergs Science-Fiction-Thriller "Ready Player One" rutschte im wöchentlichen Ranking auf den zweiten Platz ab.