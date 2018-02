"Get Out" und "Call Me by Your Name" gewinnen bei Drehbuch-Preisen

"Get Out" setzte sich in der Kategorie Original-Drehbuch gegen das Fantasy-Märchen "Shape of Water", den Indie-Film "Lady Bird", die Komödie "The Big Sick" und den Eislauf-Film "I, Tonya" durch. Beim besten adaptierten Drehbuch gewann "Call Me by Your Name" gegen "Logan", "The Disaster Artist", "Mudbound" und "Molly's Game".

Die WGA-Trophäen gelten als zuverlässige Oscar-Vorboten. Im vergangenen Februar holte das Filmdrama "Moonlight" den Preis des Autorenverbandes für das beste Originaldrehbuch. Bei den Oscars gewann "Moonlight" drei Trophäen, unter anderem als bester Film und für das Drehbuch.