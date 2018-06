Giacometti-Institut in Paris will "ein Ort der Emotion" sein

Mit inbegriffen sind das Mobiliar und die Wände, auf denen Giacometti zahlreiche Skizzen hinterlassen hat. Das Giacometti-Institut befindet sich in einer Jugendstil-Villa im ehemaligen Künstlerviertel Montparnasse, nur wenige Strassen von dem ursprünglichen Pariser Atelier entfernt, wo Alberto Giacometti von 1926 bis 1966 wirkte. Er starb am 11. Januar 1966 in Chur.

"Das Giacometti-Institut will kein Museum im klassischen Sinn sein, sondern ein Ort der Emotion und der Recherche", sagte die Leiterin Catherine Grenier. Deshalb erhalten maximal 40 Personen gleichzeitig Zutritt. Eine Online-Reservierung ist notwendig. Die Eröffnungswerkschau ist der Beziehung zwischen Giacometti und dem französischen Autor Jean Genet gewidmet.