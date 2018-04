50 Jahre nach Attentat: Hunderte gedenken Rudi Dutschke am Ku'Damm

50 Jahre nach dem Attentat auf Rudi Dutschke in Berlin haben am Mittwoch Verwandte, Weggefährten und Politiker mit einer Gedenkveranstaltung an den Studentenführer erinnert. Mehrere hundert Menschen versammelten sich Ecke Kurfürstendamm und Joachim-Friedrich-Strasse.